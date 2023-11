Robot Home Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren werden verwendet, um festzustellen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Zunächst wird der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Robot Home-Aktie betrachtet, der aktuell bei 199,69 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 181 JPY liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -9,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten erhält Robot Home eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von 191,58 JPY, was einer Abweichung von -5,52 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Robot Home somit basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Relative Stärke-Index: Der Relative Stärke-Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Robot Home-Aktie liegt bei 75, was auf eine Überkaufung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,56, was weder eine Überkaufung noch eine Unterkaufung anzeigt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Robot Home.

Anleger: Die Diskussionen rund um Robot Home in den sozialen Medien zeigen neutrale Themen, ohne positive oder negative Ausschläge. Basierend auf dieser Beobachtung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität und Stimmungsänderung rund um Robot Home zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Robot Home basierend auf verschiedenen Indikatoren und Einschätzungen als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wird.