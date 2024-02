Robogroup Aktie: Ein handfester Grund

Die Robogroup T E K wird in einer technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 0,1 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,2 USD) um +100 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,14 USD zeigt eine Abweichung von +42,86 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was bedeutet, dass die Robogroup T E K momentan als überkauft gilt. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als überverkauft eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Robogroup T E K eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität normal war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.