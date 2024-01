Robogroup Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Robogroup T E K hat in den letzten Tagen einige interessante Entwicklungen in Bezug auf ihre technische Analyse durchgemacht. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,08 USD, während die Aktie selbst 0,1 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von +25 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" eingestuft wird. Jedoch zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,11 USD, was zu einem Abstand von -9,09 Prozent führt und die Aktie als "Schlecht" klassifiziert. Zusammen ergibt dies eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI7 bei 50 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Robogroup T E K weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 bei 85,71, was bedeutet, dass die Robogroup T E K als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Robogroup T E K in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen zu Robogroup T E K veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".