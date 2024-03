Robogroup Aktie: Jubelschreie!

Bei Robogroup T E K hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Themen gibt, die die Marktmeinung in den sozialen Medien beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Robogroup T E K in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer sogar eine durchweg positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für Robogroup T E K liegt der RSI bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Robogroup T E K aktuell bei 0,13 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,3 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +130,77 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,21 USD, was einer Differenz von +42,86 Prozent und einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".