Robogroup Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung rund um die Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Robogroup T E K auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um die Robogroup T E K aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Robogroup T E K liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 85,71 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Auch die Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Robogroup T E K hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit auf einem guten Niveau liegt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,08 USD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,1 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Gut" für die Aktie der Robogroup T E K.