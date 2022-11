RoboMarkets ist der Gold- und Namenssponsor des AEL Frauen-Volleyballteams in der Saison 2022-2023

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Der europäische Broker RoboMarkets, der Investmentdienstleistungen anbietet, ist zum Gold- und Namenssponsor des AEL Frauen-Volleyballclubs in Limassol geworden. Der Vertrag wird in der Saison 2022–2023 in Kraft bleiben. Durch die Vereinbarung wird das Team, das in der Cyprus Major League spielt, den Namen RoboMarkets AEL Volleyball tragen.Die Zusammenarbeit von RoboMarkets mit AEL begann bereits vor fünf Jahren und entwickelt sich dank der gemeinsamen Ziele der beiden Unternehmen weiter: Erfolg und eine führende Stellung. Was die beiden aber vor allem verbindet, ist ihre Leidenschaft für den Volleyball. Im Laufe der jahrelangen Zusammenarbeit gab es Herausforderungen und gute Zeiten. Diese unschätzbare Erfahrung hat das Team gestärkt und in der kommenden Saison wird es mit dem neuen Namenssponsor und unter dem neuen Namen – RoboMarkets AEL Volleyball – um den Sieg kämpfen. Abgesehen von dem neuen Namen bedeutet das Sponsoring, ein Logo von RoboMarkets auf das Outfit des Teams zu platzieren und gemeinsame Marketingaktivitäten zu organisieren.Das 1976 in Limassol gegründete Unternehmen ΑΕΛ (AEL Limassol), jetzt in RoboMarkets AEL Volleyball umbenannt, ist unter den Volleyball-Teams der Republik Zypern führend. Es ist mit 30 Titeln Rekordmeister unter den Frauen-Volleyball-Teams in Zypern. Zudem hat die Mannschaft 28 Mal den Cup of Cyprus und zwölfmal den Super Cup von Zypern gewonnen.Denis Golomedov, Chief Marketing Officer bei RoboMarkets, erklärt: „Wir unterstützen das Team seit Jahren und haben mit unserer Doppelfunktion als Gold- und Namenssponsor nun eine neue Ebene der Zusammenarbeit erreicht. Dies macht unsere Verbindung noch stärker, insbesondere in der Saison 2022–2023. Wir sind stolz darauf, einem der besten Volleyball-Teams Zyperns unseren Namen zu geben. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dem Team zu helfen, noch besser zu werden und gemeinsam mit uns neue Höhen zu erreichen!"„Anlässlich der Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit RoboMarkets als unserem Gold- und Namenssponsor möchte ich im Namen des RoboMarkets AEL Volleyball-Komitees unsere tiefe Wertschätzung für RoboMarkets und dessen Unternehmensleitung zum Ausdruck bringen. Das Wissen, dass wir ein großartiges Unternehmen und tolle Leute als Partner haben, die uns nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch unterstützen, gibt uns weiteren Antrieb dafür, uns von der Masse abzuheben und unsere Ziele zu erreichen", so Costas Constantinou, Präsident des RoboMarkets AEL Volleyball-Komitees.Informationen zu RoboMarkets RoboMarkets ist ein Investmentunternehmen mit der CySEC-Lizenz Nr. 191/13. RoboMarkets bietet Investmentdienstleistungen in vielen europäischen Ländern an, indem es auf dem Finanzmarkt tätigen Tradern Zugang zu seinen proprietären Handelsplattformen bietet. Detailliertere Informationen über die Produkte und Aktivitäten des Unternehmens finden Sie auf der offiziellen Website unter www.robomarkets.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1940541/RoboMarkets_AEL_Volleyball.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1479513/RoboMarkets_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/robomarkets-ist-der-gold--und-namenssponsor-des-ael-frauen-volleyballteams-in-der-saison-20222023-301670535.htmlPressekontakt:Timofey Zuev,mkt-pr@robomarkets.com,+357 97 854956Original-Content von: RoboMarkets, übermittelt durch news aktuell