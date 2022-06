Die RoboMarkets Group gründet RM Investment Bank für asiatische Kunden

Labuan, Malaysia (ots/PRNewswire) -Die RoboMarkets Group hat die Bank für asiatische Kunden mit dem Hauptsitz im Financial Park Complex in Labuan eröffnet.Die RM Investment Bank ist eine Investmentbank, die unter der Lizenz Nr. 210138BI der FSA von Labuan tätig ist. RM Investment Bank Ltd ist ein Mitglied der RoboMarkets Group, die Kunden aus asiatischen Ländern mit Investitionsdienstleistungen versorgt.Die RM Investment Bank bietet ihren Kunden und Partnern:- 7 Anlagetypen und über 10.000 Anlageinstrumente- 5 Kontotypen mit wettbewerbsfähigen Anlagebedingungen- Hochmoderne Anlageplattformen- Multilevel Affiliate ProgrammIm August 2019 eröffnete RoboMarkets Asia einen regionalen Hauptsitz in Malaysia und erhielt die Labuan-Lizenz, die es erlaubt, Dienstleistungen für asiatische Kunden anzubieten. Seitdem hat sich das Geschäft des Unternehmens erheblich ausgeweitet und grundlegend verbessert. Der Lizenzerwerb und die Gründung der RM Investment Bank sind die nächsten Schritte in der Entwicklung des Unternehmens.Dr. Rostyslav Prus, der geschäftsführende Direktor der RM Investment Bank, kommentiert: „Unser Unternehmen hat die RM Investment Bank gegründet, die erste lizenzierte Investmentbank der RoboMarkets Group, und das freut uns sehr. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Gruppe, der uns sicherlich dabei helfen wird, unser Geschäft in diesem Land auszuweiten. Wir sind sehr stolz auf die Vielfalt der Dienstleistungen, die das Unternehmen seinen Kunden und Partnern anbietet, denn sie sind für jeden gleich gut, unabhängig von Erfahrung und Investitionssumme."Informationen zu RM Investment Bank RM Investment Bank Ltd ist eine Investmentbank, die unter der Lizenz Nr. 210138BI der FSA von Labuan tätig ist. Ausführlichere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unter www.rmib.com.Informationen zur RoboMarkets Group Die RoboMarkets Group besteht aus:- RoboMarkets Ltd, der Multi-Asset-Broker, der unter der Lizenz Nr. 191/13 der CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) operiert und Anlagedienstleistungen für europäische Kunden anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.robomarkets.com- RM Investment Bank Ltd, die unter der FSA-Lizenz Nr. 210138BI in Labuan tätige Investmentbank- RFund - RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd, dem alternativen Investmentfonds mit Sitz in Limassol, Zypern, der durch die CySEC-Lizenz Nr. N. LPAIF118 / 2014 reguliert wirdLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1479513/RoboMarkets_Logo.jpgPressekontakt:Timofey Zuev,+357 25 123275,mkt-pr@robomarkets.comOriginal-Content von: RoboMarkets, übermittelt durch news aktuell