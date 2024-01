Robinsons Retail Holdings Aktie: Das macht sprachlos!

Robinsons Retail wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Robinsons Retail ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum bei 50 Punkten liegt, was auf ein weder überkauftes noch überverkauftes Wertpapier hinweist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Robinsons Retail mit 6.935 USD aktuell -0,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -19,36 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.