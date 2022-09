Robinhood-Aktie steigt nach Einführung des Trader Holdings Index: Was die Grafik sagt

Robinhood Markets, Inc (NASDAQ:HOOD) legte zu Beginn der Handelssitzung am Freitag einen Sprung nach oben hin und setzte seinen Aufwärtstrend im Laufe des Tages fort, wobei der Kurs um über 6% über dem Schlusskurs vom Donnerstag lag. Die Handelsplattform hat am Freitag einen neuen Börsenindex eingeführt, der sich aus den 100 größten Kundenbeständen zusammensetzt. Fünfundsiebzig Prozent des Index sind mit… Hier weiterlesen