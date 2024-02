Robinhood Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Lyondellbasch Advanced-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 20. Daraus ergibt sich, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 26,62. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating für den RSI25. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Lyondellbasch Advanced-Aktie.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den Diskussionsforen und sozialen Medien. Hierbei wird die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Lyondellbasch Advanced zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz.

Die Analysteneinschätzung für die Lyondellbasch Advanced-Aktie zeigt, dass in den zurückliegenden 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 1 mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Dies führt langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der institutionellen Analysten. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Auch der aktuelle Kurs von 13,97 USD wird von den Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von -3,36 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel bei 13,5 USD ermitteln. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der institutionellen Analysten.

Schließlich zeigt sich die Anleger-Stimmung bei Lyondellbasch Advanced insgesamt als besonders negativ in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.