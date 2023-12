Robinhood-Aktie: Das lockt jetzt die Trader an

Die Robinhood-Aktie (WKN: A3CVQC) hat wieder Rückenwind. Während der vergangenen fünf Handelstage hat der Wert um fast +20% zugelegt, allein am Dienstag um +10%, und notiert wieder oberhalb der Marke von 10 US$. Was treibt das Papier an? Winken weitere Kursgewinne?