Robinhood-Aktie: Wer traut sich das?

Es ist wieder drei Monate her, dass Robinhood seinen Aktionären einen aktuellen Blick in seine Bücher gewährt hat. Am 27.04. steht für das in Menlo Park sitzende Unternehmen der Geschäftsbericht zum 1. Quartal an. Wird Robinhood seine Umsatz- und Gewinnprognosen halten oder gar übertreffen können? Wie wird der Aktienkurs voraussichtlich auf die Bilanz reagieren?

Die neue Geschäftsbilanz der Robinhood-Aktie lässt nicht mehr lange auf sich warten: In 29 Tagen will das an der Börse mit 7,77 Milliarden USD bewertete Unternehmen sein neues Zahlenwerk vorzeigen. Die Spannung steigt sowohl bei Aktionären als auch bei Analysehäusern. Letztere haben im Konsens ein starkes Umsatzplus für das 1. Quartal veranschlagt – unter dem Strich 423,00 Millionen USD. Im Vorjahresvergleich steigerte sich der Umsatz somit um 41,47 Prozent. Ein...