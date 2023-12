Die Aktie von LyondellbaSchlecht Advanced wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 12,69 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 8,53 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält LyondellbaSchlecht Advanced eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei LyondellbaSchlecht Advanced ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen vorwiegend positive Äußerungen und Meinungen geteilt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,9 USD mit dem aktuellen Kurs (11,69 USD) eine Abweichung von +18,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 9,43 USD über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" aufgrund eines Niveaus von 35,21 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 20,72 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut", basierend auf dem RSI.