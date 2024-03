In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über LyondellbaSchlecht Advanced in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Es wurde deutlich mehr über LyondellbaSchlecht Advanced diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der LyondellbaSchlecht Advanced liegt bei 19,01, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 18, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über LyondellbaSchlecht Advanced wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält LyondellbaSchlecht Advanced auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der LyondellbaSchlecht Advanced verläuft aktuell bei 11,06 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 18,05 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +63,2 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ebenfalls als positiv bewertet, was insgesamt zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".