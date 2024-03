Die technische Analyse der LyondellbaSchlecht Advanced-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 11,38 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 19,08 USD, was einem Unterschied von +67,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 13,99 USD schneidet die Aktie mit einem Unterschied von +36,38 Prozent positiv ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die LyondellbaSchlecht Advanced-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt eine insgesamt positive Bewertung.

Die Analysteneinschätzung fällt hingegen neutral aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 15,63 USD, was einem Abwärtspotential von -18,11 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über die Aktie zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass sie nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, mit positiven Signalen aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment, jedoch neutralen und negativen Bewertungen von Analysten und dem Sentiment in den sozialen Medien.