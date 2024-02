Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei LyondellbaSchlecht Advanced wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 5,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 34,08, was bedeutet, dass LyondellbaSchlecht Advanced hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und dient als wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem mehrheitlich negative Meinungen über LyondellbaSchlecht Advanced, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der LyondellbaSchlecht Advanced von 14 USD mit +34,49 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 weist einen Kurs von 11,77 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von LyondellbaSchlecht Advanced von Analysten insgesamt mit einer Einstufung von 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 13,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -3,57 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.