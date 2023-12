Robert Walters Aktie: Pleite oder Chance?

Das britische Personaldienstleistungsunternehmen Robert Walters wird derzeit an der Börse unterbewertet, so die fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,09 (Professionelle Dienstleistungen) deutlich niedriger ist. Dies entspricht einer Unterbewertung von etwa 77 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 412,79 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 448,5 GBP lag, was einer Abweichung von +8,65 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 408,69 GBP und einer Abweichung von +9,74 Prozent eine positive Entwicklung auf. Auf Basis der charttechnischen Analyse erhält Robert Walters daher insgesamt eine gute Bewertung.

Allerdings zeigt der Branchenvergleich eine Unterperformance von -19,5 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen", die im Durchschnitt um 5,15 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorrendite von 8,4 Prozent liegt Robert Walters mit einer Unterperformance von 27,9 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Auch die Dividendenpolitik von Robert Walters wird kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 6, was eine negative Differenz von -5,63 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bilanz für Robert Walters, mit positiven Entwicklungen in der technischen Analyse, aber einer Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich sowie bei der Dividendenpolitik.