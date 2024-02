Robert Half Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Aktuelle Bewertung der Aktie von Robert Half

Investoren, die derzeit in die Aktie von Robert Half investieren, können eine Dividendenrendite von 2,38 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Professionelle Dienstleistungen liegt der Ertrag jedoch um 2,82 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Industriebranche hat Robert Half in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,61 Prozent erzielt, was 242 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der Professionellen Dienstleistungen liegt die durchschnittliche Rendite bei -4,74 Prozent, während Robert Half mit 5,34 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein neutrales Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Robert Half zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als neutral.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Robert Half auf neutral stehen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass die Aktie von Robert Half derzeit als neutral eingestuft wird.