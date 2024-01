Robert Half Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Robert Half-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen wurde. Dabei ergab sich eine Abweichung von +9,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führte hingegen zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Analyse, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhielt die Aktie von Robert Half bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Analysten bewerten die Robert Half-Aktie aktuell ebenfalls als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -13,21 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Robert Half also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Abschließend wurde die Dividendenrendite von Robert Half verglichen, wobei festgestellt wurde, dass sie mit 2,57 % deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,22 %. Dies führte zu einer Einstufung als "Schlecht".

Diese verschiedenen Bewertungen und Analysen zeigen, dass die Robert Half-Aktie derzeit gemischte Signale aus technischer, sentimentaler und analytischer Sicht erhält. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.