Robert Half Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Robert Half als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 42,12, während der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage analysiert, bei 31,41 liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung des Gesamtrankings auf Basis des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +16,27 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 80,55 USD über dem letzten Schlusskurs (+9,15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine positive Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 18 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie von Robert Half unterbewertet ist. Die Börse zahlt derzeit 18,44 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens, was 66 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 53. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.