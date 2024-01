Robert Half Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Robert Half mit 18 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 18,44 Euro für jeden Euro Gewinn von Robert Half zahlt. Dieser Wert liegt 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Professionelle Dienstleistungen", der derzeit bei 53 liegt. Aufgrund dieses niedrigeren KGV wird der Titel als unterbewertet angesehen und daher mit "Gut" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Robert Half beträgt 2,57 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher erhält Robert Half eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Robert Half in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,77 Prozent erzielt, was 1361 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Professionelle Dienstleistungen" hat Robert Half mit einer Rendite von 12,88 Prozent eine gute Entwicklung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Robert Half wurde anhand der Analysen von Bankhäusern und der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, wodurch die Aktie von Robert Half bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erhält.