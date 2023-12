Robert Half Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Robert Half 0 Mal mit "Gut", 4 Mal mit "Neutral" und 2 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhalten sie von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Robert Half. Die Analysten beschäftigten sich auch mit dem aktuellen Kurs von 88,16 USD und erwarten eine Entwicklung von -18,56 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 71,8 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Robert Half veröffentlicht. Der Meinungsmarkt zeigte jedoch auch einige "Schlecht"-Signale, insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Robert Half in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,77 Prozent, was einer Outperformance von +14,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite jedoch 126,85 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Robert Half beträgt 18, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.