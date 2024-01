Robert Half Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Robert Half wird derzeit von Analysten als Bewertung "Neutral" eingestuft. In den vergangenen zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt 6 Bewertungen, darunter 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Laut der durchschnittlichen Kursprognose von 71,8 USD besteht ein Abwärtspotential von -16,62 Prozent. Daher wird die Aktie als "Schlecht" empfohlen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Robert Half derzeit bei 75,68 USD liegt, während der Aktienkurs bei 86,11 USD um +13,78 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 80,78 USD, was einer Abweichung von +6,6 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen und Kommentare zu Robert Half veröffentlicht, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 7 schlechte Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 18,44 und liegt damit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut" und wird als unterbewertet angesehen.