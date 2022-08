RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR: In welche Richtung geht es jetzt?

RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR schnitt vergangene Woche performancetechnisch überdurchschnittlich ab. Der Preis vor einer Woche betrug 412,44 Euro. Heute liegt dieser bei 560,61 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursgewinn von 35,93 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze 148,17 Euro. Wenn sich diese Prozedur der Kursentwicklung wiederholt, so wird der Kurs schnell in Richtung 709er Marke gelangen.… Hier weiterlesen