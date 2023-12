Roadrunner Transportation Systems Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Roadrunner Transportation steht im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") bei einer Rendite von 3,55 Prozent, was mehr als 143 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,3 Prozent, wobei Roadrunner Transportation mit 9,75 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Roadrunner Transportation derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,79 USD, während der Kurs der Aktie (1,59 USD) um -11,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,64 USD, was einer Abweichung von -3,05 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Roadrunner Transportation nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 10,17 liegt insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene", der 27,28 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 5,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene, 5,12) liegt. Die Dividendenpolitik von Roadrunner Transportation erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.