Roadrunner Transportation Systems Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Roadrunner Transportation Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Unterperformance verzeichnet, da sie um 5,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Straße und Schiene" beträgt 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel ist.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Roadrunner Transportation Aktie eine Performance von -30,05 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 7,46 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,51 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Roadrunner Transportation sogar um 237,47 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Roadrunner Transportation festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist die Roadrunner Transportation Aktie nach Ansicht der Redaktion unterbewertet, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,17 gehandelt wird, was einem Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,52 entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.