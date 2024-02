Roadrunner Transportation Systems Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Roadrunner Transportation zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,75 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,4 USD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,53 USD ergibt eine Abweichung von -8,5 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Roadrunner Transportation-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 100 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. In Bezug auf den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Bewertung weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Roadrunner Transportation aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 10,17 liegt insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene", der 27,16 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".