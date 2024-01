Rnb Retail And Brands Ab Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Coala-life ist derzeit laut der technischen Analyse ein "Schlecht"-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,32 SEK, während der Aktienkurs bei 0,0815 SEK liegt, was einer Abweichung von -74,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,15 SEK zeigt eine Abweichung von -45,67 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 50,34 Punkte, was bedeutet, dass die Coala-life derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 60,55, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Buzzes rund um die Aktie auf sozialen Plattformen ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Kommentare als auch die Themen der Nutzer waren hauptsächlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

