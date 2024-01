Rizzo AB Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Rizzo wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 85,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass Rizzo überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,63, was bedeutet, dass Rizzo als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Rizzo in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

In Bezug auf die Diskussionintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien wird Rizzo langfristig als "Neutral" bewertet, da die Aktivität mittelmäßig war und es nur geringe Stimmungsänderungen gab.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Rizzo von 0,0675 SEK mit einer Entfernung von -3,57 Prozent vom GD200 (0,07 SEK) ein "Neutral"-Signal. Der GD50 beträgt 0,06 SEK, was einem Kursabstand von +12,5 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Rizzo-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.