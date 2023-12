Rizzo AB Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Rizzo liegt bei 7,09, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was als neutral angesehen wird und somit ebenfalls eine Bewertung als "Gut" erhält.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Rizzo festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet wird. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Rizzo in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Rizzo mittlerweile auf 0,07 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0934 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +33,43 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,05 SEK, was die Aktie mit +86,8 Prozent Abstand als "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Rizzo somit in allen Kategorien eine Bewertung von "Gut".