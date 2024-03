Rizzo AB Aktie: Finger Weg!

Die Rizzo-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,06 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,0243 SEK liegt, was einer Abweichung von -59,5 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,05 SEK über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -51,4 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich ein eher neutrales Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Rizzo eingestellt sind. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Rizzo-Aktie derzeit als "überkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen Werte, die auf eine überkaufte Situation hinweisen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Rizzo-Aktie somit gemäß der technischen Analyse und dem Stimmungsbild ein insgesamt "Schlecht"-Rating.