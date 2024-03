Rizhao Port Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Gemäß dem RSI liegt der Rizhao Port bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen. In diesem Fall bewegt sich der RSI für die Rizhao Port bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rizhao Port-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 2,88 CNH beträgt. Der letzte Schlusskurs (2,78 CNH) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied -3,47 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei der Wert bei 2,73 CNH liegt und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Rizhao Port-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Rizhao Port-Aktie eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Somit ergibt sich in der Gesamtbewertung für Rizhao Port in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Rizhao Port in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +5,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die im Durchschnitt um -9,24 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,17 Prozent hatte, lag die Rizhao Port 13,99 Prozent darüber. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.