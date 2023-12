Craven House Capital Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten Wochen konnte bei Craven House Capital keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Basis für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Craven House Capital in dieser Hinsicht daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Craven House Capital liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund dieses Gesamtbildes.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Craven House Capital bei 8. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,26 für die Branche "Kapitalmärkte" ist dies eine deutliche Unterbewertung um ca. 56 Prozent. Aus fundamentaler Sicht erhält Craven House Capital daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Der Aktienkurs von Craven House Capital verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 100 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,43 Prozent fielen. Dies entspricht einer Outperformance von +107,43 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,33 Prozent, wobei Craven House Capital um 104,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

