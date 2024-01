Rizhao Port Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Rizhao Port liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei einer Rendite von -0,42 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,28 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Rizhao Port mit 0,86 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Rizhao Port in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Rizhao Port gezeigt, was auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rizhao Port um 2,71 CNH mit einer Entfernung von -7,82 Prozent vom GD200 (2,94 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,81 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Rizhao Port-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bei Rizhao Port in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 7 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut" Einschätzung.