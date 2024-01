Riyue Heavy Industry Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die technische Analyse der Riyue Heavy Industry zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 17,3 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 11,45 CNH, was einem Abstand von -33,82 Prozent entspricht, und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 12,95 CNH, was einer Differenz von -11,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen demnach als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Riyue Heavy Industry aktuell 53,18, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 69 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den vergangenen Monaten zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Sentiment und Buzz eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Riyue Heavy Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,8 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,73 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -40,53 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,6 Prozent erzielte, liegt die Riyue Heavy Industry um 40,4 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.