Riyue Heavy Industry Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs von Riyue Heavy Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt um 1,66 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -40,46 Prozent entspricht. Im Industrie-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,46 Prozent, wobei Riyue Heavy Industry um 40,26 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf berücksichtigt. Aktuell liegt der RSI-Wert für Riyue Heavy Industry bei 18,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 66, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Riyue Heavy Industry verläuft derzeit bei 17,57 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 12,37 CNH liegt, was einem Abstand von -29,6 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz -6,43 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Riyue Heavy Industry in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.