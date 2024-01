Rivian enthüllt: Partner für Fünf-Milliarden-Dollar-Fabrik bekanntgegeben

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Rivian hat seinen Partner für eine neue Produktionsanlage bekanntgegeben. Dieser neue Standort soll dazu beitragen, die Nachfrage zu steigern und die Produktionskosten zu senken.

Der renommierte E-Autohersteller Rivian aus Michigan hat seinen Partner für den Bau einer gigantischen Produktionsstätte in Georgia bekannt gegeben. Der neue Standort soll dazu beitragen, die wachsende Nachfrage zu bedienen und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Wie Rivian mitteilte, wird das US-amerikanische Ingenieur- und Bauunternehmen Clayco die neue Produktionsstätte errichten. Diese soll bis 2026 betriebsbereit sein und bis zu 7.500 neue Arbeitsplätze schaffen. Mit einer geplanten Kapazität von 400.000 Fahrzeugen pro Jahr soll die Anlage maßgeblich zur Produktion des elektrischen Pickups R1T und des SUV R1S beitragen.

Trotz des Erfolgsziels von 54.000 produzierten Fahrzeugen im Jahr 2023 musste Rivian im Schlussquartal einen Rückschlag hinnehmen. Obschon insgesamt 57.232 Fahrzeuge produziert wurden, lag die Zahl der tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge zehn Prozent unter dem des vorherigen Quartals. Die Aktie brach daraufhin um ganze zehn Prozent ein.

Das Wall Street Journal berichtete über die finanziellen Schwierigkeiten von Rivian. Laut eigenen Recherchen produzierte das Unternehmen im zweiten Quartal 2022 Fahrzeuge mit einem durchschnittlichen Verlust von 33.000 US-Dollar pro Stück. Für Zoe Thomas, Herausgeberin des Tech News Briefing des Wall Street Journals, ist dies ein entscheidender Faktor für die Zukunft des Unternehmens. Ihr Kollege Sean McLain fügte hinzu, dass Rivian aufgrund der niedrigen Produktionszahlen hohe Kosten pro Fahrzeug habe.

Um das Kostenproblem zu lösen und die Produktion zu steigern, ist die neue Produktionsstätte für Rivian von großer Bedeutung. Um das Unternehmen in den Bundesstaat Georgia zu locken, schnürte dieser ein 1,5 Milliarden-Dollar schweres Anreizpaket. Die positiven Auswirkungen der Anlage sollen die anfangs hohen Kosten bei Weitem übersteigen. Laut einer Veröffentlichung des Bundesstaates Georgia wird dieser von der neuen Produktionsstätte einen positiven wirtschaftlichen Nutzen von 7,3 Milliarden US-Dollar erwarten.

Auch auf deutschen Straßen sind bereits Rivian-Fahrzeuge zu finden. Im Juli kündigte das Unternehmen an, dass Amazon plant, bis zu 300 dieser Fahrzeuge als Lieferwagen einzusetzen. Bis 2030 strebt Amazon den weltweiten Einsatz von bis zu 100.000 Rivian-Fahrzeugen an. Die Produktion des neuen SUV-Modells R2, welches kompakter und preiswerter als die bisherigen Modelle sein soll, ist ebenfalls in der neuen Produktionsstätte geplant. Mit einem anvisierten Preis zwischen 40.000 und 50.000 US-Dollar soll die Nachfrage zusätzlich angekurbelt werden.

