Rivian Automotive Registered (A) - Das wahre Kursziel bei 22,14 EUR

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) hat gestern an Wert verloren und notiert mit einem Abschlag von -1,28%. In fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -3,28%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch laut Bankanalysten ist das derzeitige Kursniveau nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel für Rivian Automotive Registered (A) liegt bei 22,14 EUR und bietet damit ein Potenzial von +71,59% für Investoren. Diese Einschätzung teilen auch 61,90% der Analysten.

Aktuell empfehlen zehn Bankanalysten einen starken Kauf sowie drei weitere den Kauf der Aktie. Sieben Experten sehen die Aktie als Halten-Bewertung und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin unverändert bei 4,05 – eine positive Indikation für künftige Entwicklungen des Unternehmens.