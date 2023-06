Rivian Automotive Registered (A): Das wahre Kursziel bei 21,85 EUR

Die Aktienanalyse von Rivian Automotive Registered (A) zeigt eine offensichtliche Unterbewertung des Finanzwertes. Basierend auf dem aktuellen Marktpreis liegt das Kurspotenzial bei +75,91%.

• Am 23.06.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -4,38%

• Das Mittelfrist-Kursziel der Bankanalysten für Rivian Automotive Registered (A) beträgt 21,85 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert mit einem Wert von 4,05

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Kurs um -9,07%, was zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Laut Analysten besteht jedoch ein großes Potenzial für Investoren: Im Durchschnitt sehen zehn Experten die Rivian-Aktie als starken Kauf an und drei votieren für den Kauf. Sieben Analysten halten das Investment für neutral und nur einer empfiehlt einen Verkauf der Aktien.

Der positive...