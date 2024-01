Rivian Automotive Registered (A) tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index: Wenn Sie die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchten, können Sie auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Der RSI von Rivian Automotive liegt bei 97,08 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 45,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Für die Rivian Automotive-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 18,56 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,08 USD (+2,8 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (18,72 USD) liegt ebenfalls nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+1,92 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Rivian Automotive erhält insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rivian Automotive wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein "Schlecht"-Ergebnis.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Rivian Automotive. Es gab insgesamt ein positiven und acht negative Tage, sowie an fünf Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Rivian Automotive daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.