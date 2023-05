Rivian Automotive Registered (A): Potenzielles Kursziel von 22,20 Euro

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) wird derzeit als unterbewertet angesehen. Nach Ansicht der Analysten liegt das wahre Kursziel um +57,20% über dem aktuellen Wert.

• Am 26.05.2023 stieg die Aktie um +3,91%

• Das mittelfristige Kursziel für Rivian Automotive Registered (A) beträgt 22,20 Euro

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,05

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) einen Anstieg von +3,91% verzeichnen. Über einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen – also eine Woche – ergab sich ein Plus in Höhe von +6,39%. Der Markt scheint daher gegenwärtig relativ optimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung auch den Erwartungen der Bankanalysten entspricht? Zumindest zeigt sich die Stimmung eindeutig positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Rivian Automotive...