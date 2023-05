Rivian Automotive Registered (A): Potenzial von +97,42% - Kursziel bei 23,24 EUR

Rivian Automotive Registered (A) wurde gestern am Finanzmarkt mit einem Plus von +2,21% gehandelt und erreichte damit eine Kursentwicklung von insgesamt +2,48% in der vergangenen Handelswoche. Dies deutet auf eine positive Stimmung am Markt hin.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 23,24 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +97,42%. Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, empfehlen derzeit 11 Experten den Kauf der Aktie. Weitere 11 bewerten sie als kaufenswert aber nicht euphorisch und 7 halten sich neutral.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,09 Punkten.