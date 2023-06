Rivian Automotive Registered (A): Potenzial von +61,47% - Kursziel bei 22,06 EUR

Gestern verlor die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) am Finanzmarkt -3,34%. Trotzdem sind die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage insgesamt positiv mit einem Plus von +4,91%. Der Markt scheint also relativ optimistisch. Die Experten sind sich einig: Die Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 22,06 EUR – eine Abweichung um satte +61,47% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 14.06.2023 lag das Minus bei -3,34%

• Das Kurspotenzial beträgt durchschnittlich +61,90%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,05

Laut Bankanalysten hat die Rivian Automotive Registered (A) ein großes Potenzial für Investoren im Moment und gilt als starker Kauf.

Allerdings gibt es auch einige Expertenmeinungen gegenüber dem positiven Trend: Manche Analysten sehen die Aktie nur als “halten” an oder...