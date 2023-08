Rivian Automotive Registered (A): Potenzial von +26,40%

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) am Finanzmarkt ein Plus von +2,29% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie insgesamt um +2,24% zulegen. Die Marktstimmung ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Rivian Automotive Registered (A) liegt bei 24,01 EUR und bietet aktuell ein Potenzial von +26,40%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Von den 23 Bankanalysten empfehlen jedoch immerhin 14 einen Kauf oder halten die Aktie zumindest für einen starken Kauf.

Zusätzlich lässt sich das Guru-Rating von Rivian Automotive Registered (A), das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag, als weiteres Indiz für eine positive Entwicklung interpretieren.