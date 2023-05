Rivian Automotive Registered (A): Potenzial für Kursanstieg von fast 100%

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Gestern fielen die Aktien um weitere -6,72%, was zu einer wöchentlichen Summe von -6,92% führte. Diese Entwicklungen werden derzeit als pessimistisch am Markt betrachtet.

Im Gegensatz dazu sehen Analysten jedoch ein großes Potenzial aufgrund einer falschen Bewertung der Aktie – das wahre Kursziel wird bei 23,59 EUR gesehen. Wenn diese Einschätzung zutrifft, könnte sich damit ein Investitionspotenzial von +98,30% ergeben.

Derzeit sind elf Analysten optimistisch und empfehlen einen Kauf der Rivian Automotive Registered-Aktien; drei weitere raten ebenfalls zum Kauf. Sieben Experten bewerten die Aktie neutral mit „halten“. Einer ist allerdings immer noch skeptisch und gibt ein Verkaufsrating...