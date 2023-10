Rivian Automotive Registered (A): Mittelfristiges Kursziel bei 27,72 EUR

Die Aktien von Rivian Automotive Registered (A) haben am letzten Handelstag eine positive Kursentwicklung von +3,56% verzeichnet. In den letzten fünf Tagen hat die Aktie jedoch -20,03% an Wert verloren und zeigt somit einen schwachen Trend. Trotzdem sind Analysten der Ansicht, dass das aktuelle Niveau nicht korrekt bewertet ist.

• Am 06. Oktober 2023 stieg die Aktie um +3,56%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 27,72 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Rivian Automotive Registered (A) beträgt laut Bankanalysten aktuell 27,72 EUR. Falls diese Prognose zutrifft könnte sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +54,49% ergeben. Während einige Experten optimistisch bleiben und die Aktie als “starken Kauf” oder “Kauf” bezeichnen gibt es auch andere...