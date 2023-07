Rivian Automotive Registered (A): Mittelfristiges Kursziel bei 21,71 EUR

Das wahre Potential der Aktie von Rivian Automotive Registered (A) wird aktuell unterschätzt. Während die Vergangenheit eine positive Entwicklung aufzeigt, liegt das mittelfristige Kursziel bei 21,71 EUR mit einem möglichen Ertrag von -6,70%.

• Rivian Automotive Registered (A) verzeichnete am 10.07.2023 einen Anstieg um +3,28%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt bei Rivian Automotive Registered (A) 21,71 EUR

• Derzeitiger Guru-Rating-Wert für Rivian Automotive: 4,05 nach vormals ebenfalls 4,05

Am vergangenen Handelstag erfuhr die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) ein Plus von +3,28%. Die Gesamtperformance in den letzten fünf Tagen ist entsprechend bemerkenswert und beläuft sich auf +30,42%. Ein klares Zeichen für optimistische Stimmung.

Analysten schätzen allerdings das volle Potential noch höher ein als der...