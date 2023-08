Rivian Automotive Registered (A): Kursziel von 23,79 EUR erwartet

Am gestrigen Handelstag machte Rivian Automotive Registered (A) eine positive Entwicklung von +1,25%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen schwachen Trend mit -3,97% an. Trotzdem herrscht bei Analysten Optimismus darüber, dass die Aktie aktuell nicht angemessen bewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +23,34% aufweist.

• Rivian Automotive Registered (A) am 16.08.2023: +1,25%

• Das Kursziel liegt bei 23,79 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Insgesamt haben derzeit zehn Analysten eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen und vier weitere sehen sie als optimistisch aber noch kaufenswert an. Neutrale Bewertungen wurden von neun Experten vergeben.

Das Guru-Rating bleibt konstant auf dem alten Niveau “Guru-Rating ALT”. Nach Meinung der Bankanalysten ist das wahre Kursziel für...