Rivian Automotive Registered (A): Kursziel von 23,70 EUR laut Analysten

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,55% hingelegt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rückgang von -11,16% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch und es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung weiter anhält.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung: Sie sehen das Kurspotenzial bei einem mittelfristigen Zielwert von 23,70 EUR – eine Steigerung um +20,31%. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch für alle Experten ein Kaufsignal: Während zehn Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie optimistisch bewerten (“Kauf”), haben sich neun weitere neutral positioniert (“halten”).

Demnach liegt der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung immer noch bei rund +60,87%. Das...