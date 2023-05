Rivian Automotive Registered (A): Kursziel von 23,45 EUR und +93,81% Kurspotenzial

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) ist laut Analysten aktuell unterbewertet.

Das wahre Kursziel für das mittelfristige Investment in die Aktie liegt bei 23,45 EUR mit einem potenziellen Kursanstieg von +93,81%.

• Am 12.05.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -4,61%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09

• Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch

Am gestrigen Tag sank der Preis der Rivian Automotive Registered (A)-Aktie um -4,61%. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel sie insgesamt um -3,87%, was auf eine relativ negative Einstellung des Marktes hinweist.

Laut Bankanalysten hat das Unternehmen jedoch ein Potenzial für zukünftiges Wachstum. Das durchschnittliche Zielkurs beträgt 23,45 EUR und würde Investoren damit eine Rendite von +93,81% bieten.

Allerdings teilen nicht alle Analysten...